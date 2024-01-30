أكثر من 80 دار نشر تونسية وأجنية تشارك في الدورة 12 لمعرض مدينة تونس للكتاب

تشارك أكثر من 80 دار نشر تونسية وأجنبية في الدورة 12 لمعرض مدينة تونس للكتاب التي ستقام من 2 إلى 24 فيفري 2024 تحت شعار "وجود ومقاومة"، وذلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، فقد تم الإعلان اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انعقدت بقاعة صوفي قلي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عن البرنامج الرسمي لهذه التظاهرة.





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ويتكون المعرض من خيمة رئيسية لعرض الكتب وخيمة ثانية للقاءات الأدبية والفكرية يتم فيها تقديم الكتب والتوقيع على الاصدارات، إلى جانب تنظيم ورشات للتنشيط الفني والتعليمي والتي تشمل مجالات صنع العرائس والقصة والخط العربي والرسم والألعاب الفكرية، فضلا عن إقامة عروض فرجوية وموسيقية في الشارع للأطفال والناشئة.



وتحتضن تونس العاصمة سنويا ثلاثة معارض للكتاب وهي معرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم ومعرض الكتاب التونسي بمدينة الثقافة ومعرض مدينة تونس للكتاب بشارع الحبيب بورقيبة.