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انخفاض نسبة حوادث المرور وقتلاها في شهر جانفي 2024 مقارنة بجانفي 2023

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 18:29 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور، بأن حوادث المرور سجلت انخفاضا في شهر جانفي الجاري مقارنة بنفس الشهر سنة 2023 لتبلغ 82ر49 بالمائة ، مما أدى الى انخفاض نسبة قتلى حوادث المرور الى 50ر39 بالمائة.


وأفاد المرصد في الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرّسمي، بأن عوامل السّرعة والسهو وعدم الانتباه وكذلك عدم ملازمة اليمين تعد من الأسباب الرّئيسية لوقوع الحوادث القاتلة بالخصوص.
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وبيّن أنّ عامل السّرعة سجل نسبة 36 بالمائة من أسباب الحوادث القاتلة في الطرقات لشهر جانفي 2024 ، تلاها عامل السّهو وعدم الانتباه بنسبة 29 بالمائة، ثمّ عدم ملازمة اليمين بنسبة 7ر9 بالمائة.



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