توزر: "أثر" معرض تشكيلي يؤثثه أساتذة وطلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات

يتواصل في فضاء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بتوزر معرض تشكيلي جماعي وورشات لرسم جداريات من 30 جانفي الى غاية 2 فيفري تحت عنوان "أثر" بمشاركة أساتذة المعهد وطلبته فضلا عن انفتاحه على عدد من الفنانين من خارج الفضاء الجامعي وفق ما ذكره لمكتب "وات " مدير المعهد حسن بخايرية.



وتسعى هذه التظاهرة التي تنتظم بالشراكة بين إدارة المعهد وجمعية خذ الكتاب بقوة الى دعم انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها بحسب المصدر ذاته موضحا أن الاعمال المعروضة توزعت مواضيعها بين دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية الى جانب مواضيع أخرى كالحرية في مفهومها العام ولوحات ذات بعد رومنطيقي وأخرى تجريدية.

وتشارك الأستاذة ريم بن سلطان ب 26 لوحة في هذا المعرض تحمل شعار "رحلة تحرر" موضحة أنها سعت في لوحاتها الى تجسيد الصراعات الداخلية داخل كل انسان وهي دعوة ضمنية الى خوض تجربة التحرر قائلة إن الانسان غير المتحرر من القيود الداخلية لن يكون باستطاعته تحرير الأرض وفق قولها.



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ويشارك الفنان وليد الشريف مختص في انجاز الجداريات في التظاهرة بإنجاز جدارية حول القضية الفلسطينية .وبين أنه سيساهم في تأطير الطلبة في تقنيات رسم الجداريات0

ومن جهته بين الأستاذ بالمعهد أيمن النبيلي أن المعرض وقع تقسيمه الى مجموعة من الاروقة خصص الأول منه للقضية الفلسطينية والثاني للخط العربي ورواق حاص بالأعمال المتنوعة كالطبيعة والبورتريه .