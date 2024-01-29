تطاوين: اختتام الملتقى الجهوي الأول لنوادي الموسيقى بعروض غنائية وموسيقية

اختتمت بتطاوين فعاليات الملتقى الجهوي لنوادي الموسيقى بدور الثقافة، والذي ينطلق في نسخته الأولى بمشاركة 4 نوادي للموسيقى بعروض موسيقية وغنائية جماعية وفردية، وياتي الملتقى فرصة لتطوير مهارات الشباب الموسيقية وتمهيدا للمشاركة الوطنية.



وأفاد فرج صفيفير المدير الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين، أن الملتقى والذي نُظم على مدى ثلاثة أيام، يأتي في إطار التعريف بالمنجز الموسيقي لدور الثقافة، ولتأطير المواهب المُكتشفة خلال نشاط النوادي، ومحاولة صنع جيل موسيقي محترف، نظرا لما تزخر به جهة تطاوين من مواهب موسيقية متميزة.

وأضاف أن التظاهرة تأتي في نسختها الأولى تحت عنوان" رسائل إلى فلسطين" في محاولة لترجمة ما يحصل على أرض فلسطين من عدوان غاشم من الكيان الصهيوني، عبر الموسيقى وتعليم الأجيال الصغيرة قيم ومعاني دعم القضية الفلسطينية، وقد انطلقت التظاهرة التي تواصلت على مدى 3 أيام بتأثيث معرض للآلات الموسيقية وفي اليوم الثاني تم تنظيم عدة ورشات تطبيقية أطرها أساتذة الاختصاص بدور الثقافة



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ويأتي اليوم الختامي في شكل مسابقة تترجم النشاط الكامل للملتقى من خلال المنافسة على مراكز وجوائر تشجيعية لتحفيز الشباب على مواصلة صقل مواهبهم الموسيقية، وأشرفت على المسابقة لجنة تحكيم مختصة عينتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، وكانت فرصة الهدف منها خلق فرصة للشباب المشارك لتبادل الخبرات الموسيقية وتعليمهم روح المنافسة التي من شأنها أن تضيف إلى مواهبهم الكثير من المهارات

في المقابل أفاد صفيفير، أن هذا اللقاء الجهوي كان فيما مضى ينتظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشباب والرياضة إلا انه انقطع منذ مدة طويلة، فارتأت إدارة الشؤون الثقافية تنظيم تظاهرة فنية تعنى بالموسيقى أسوة بالمجالات الأخرى التي تُنظم في شأنها ملتقيات وطنية كالمسرح والفنون التشكليلة، والسعي متواصل لتحويل هذا الملتقى إلى لقاء وطني خاصة وأن وزارة الشؤون الثقافية تشجع مثل هذه التظاهرات من خلال دعم النوادي الموسيقية ببعض الآلات الموسيقية الحديثة وتهيئة النوادي في دور الثقافة بتطاوين

وامتاز جو اليوم الختامي بعروض موسيقية ممتعة قدمتها نوادي الموسيقى التي تنشط بدور الثقافة بتطاوين، عروضا تنوعت شكلا ومضمونا، حيث أدت الفرق المشاركة عروضا موسيقية جماعية وأخرى موسيقية غنائية فردية، وعروض عزف فردية، ما أضفى على قاعة العروض جوا تناغم معه الجمهور الحاضر، خاصة وأن الفرق أدت العديد من الاغاني الحماسية حول القضية الفلسطينية.

