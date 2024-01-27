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سليانة|انطلاق فعاليات ملتقى زامة للفنون التشكيلية في دورتها الأولى

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 16:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انطلقت مساء الجمعة فعاليات ملتقى زامة للفنون التشكيلية في دورتها الأولى بفضاء المركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية لتتواصل إلى غاية يوم غد الأحد.
وبينت أستاذة الفنون التشكيلية، إيمان بن ناجم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الملتقى الجهوي ينظمه المركب الثقافي بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية والمعهد العالي للفنون والحرف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة، بهدف جمع مايقارب 600 تلميذ وطالب للتعرف على منتوجات رواد المركب والطلبة.
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وأضافت أن الملتقى يشمل معرضا للفنون التشكيلية لرواد النادي وتربصات على مدى 3 أيام في الخزف والكي على الخشب والرسم والفسيفساء وعروض موسيقية.
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وأشارت بن ناجم إلى أن حوارا ثقافيا سينتظم بالمناسبة حول الفنون التشكيلية وعلاقتها بالموروث الثقافي بالجهة.

يذكر أن انطلاق فعاليات الدورة الأولى أشرفت عليها المعتمدة الأولى وحضرها المندوب الجهوي للثقافة وعدد من الإطارات التربوية ومدير المعهد العالي للفنون والحرف.


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