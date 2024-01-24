سليانة: ملتقى زامة للفنون التشكيلة من 26 إلى 28 جانفي

ينظم المركب الثقافي بسليانة الدورة الأولى لــ"ملتقى زامة للفنون التشكيلية " أيام 26 و27 و 28 جانفي 2024.

وتتضمّن البرمجة ورشات تكوينية وحوارات ثقافية تتمحور حول الفنّ التشكيلي.



وتفتتح الدورة مساء يوم 26 جانفي بمعرض لنادي الفن التشكيلي بالمركب الثقافي بعنوان "صور من الذاكرة" تحت إشراف الأستاذة إيمان بن ناجم. يليه عرض موسيقي.



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وتنطلق الورشات والدورات التكوينية في الكي على الخشب وفي الفسيفساء والخزف والرسم. ويشرف على هذه الورشات على التوالي كل من الفنان حسن القيزاني والأساتذة ماهر زين وسمير البرقاوي وأيمن بومنجل.



وتتواصل هذه الورشات في اليوم الثاني، الذي يتضمن أيضا لقاء حواريا بعنوان الفنون التشكيلية وعلاقتها بالموروث الثقافي بالجهة.

ويسدل الستار على فعاليات هذه الدورة الأولى يوم 28 جانفي بتكريم المشاركين في مختلف الدورات التكوينية والورشات.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة الثقافية التي يساهم فيها بشكل كبير الأساتذة المختصون في التربصات الفنية في اختصاصات الفسيفساء والخزف والرسم والتصوير الفوتوغرافي، تقام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بسليانة والمعهد الجهوي للموسيقى والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.

