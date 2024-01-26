ديوان الطيران المدني والمطارات يعد لاطلاق بوابة الكترونية ضمن حزمة خدمات يعكف على تطويرها

يطلق ديوان الطيران المدني والمطارات، قريبا، بوابة الكترونية جديدة توفر خدمات جديدة موجهة للمسافرين وللشركاء وللمهنيين في وقت عزّزت تونس قدرتها في مجال النقل الجوي من خلال استقطاب اكثر من 8 ملايين و 800 الف مسافر سنة 2023.





وأكدت وزارة النقل ان البوابة الجديدة، التي صممّها وطورها ديوان الطيران المدني والمطارات، شكلت اهم محاور جلسة عمل عقدها وزير النقل، ربيع المجيدي، في اطار خطط لتطوير مجالات الاتصال الرقمي.



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وشدّد المجيدي على أهمية استجابة موقع "الواب" للمواصفات والمعايير المستوجبة وإكسابه النجاعة والفاعلية والسلامة والجاذبية اللازمة باعتباره واجهة المؤسسة وهويتها وآلية من آليات السمعة عن بعد.



وارتفع العدد الجملي للمسافرين في المطارات التونسية بنسبة 9ر21 بالمائة، ليبلغ مستوى غير مسبوق منذ احداث الديوان الطّيران المدني والمطارات، ناهز8 ملايين و_813 الف سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وفق ما أكده الديوان في احصائيات نشرها، السبت.



وتتضمن حزمة المشاريع الرقمية لديوان الطيران المدني والمطارات إرساء نظام معلومات المطارات الجديد، ويغطي جميع المطارات التي يديرها الديوان الى جانب وضع منصة تشغيل جديدة لمنظومات الديوان المعلوماتية فضلا عن تركيز أدوات دعم القرار.



واشارت الوزارة الى ان الديوان قام بتطوير تطبيقات "ذكاء الأعمال" لوحدات صنع القرار المختلفة وتقديم لوحات معلومات متكاملة ومندمجة بنظام المعلومات الخاص به الى جانب تطوير مشروع إدارة الوثائق الإلكترونية.



ودعا المجيدي إلى تبادل الاستفادة من تجربة ديوان الطيران المدني والمطارات على مستوى بقية المؤسسات المماثلة تحت الإشراف من خلال اطلاق بوابات الكترونية.





