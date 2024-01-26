اللّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة تؤكد حلّ إشكاليات توفير التمويلات لتنفيذ مشروع بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة

أكدت اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة خلال اجتماعها المنعقد، الجمعة، بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، حلّ الإشكاليات المتعلّقة بتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ مشروع بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة والانطلاق في إنجاز المراحل الأولى من المشروع الذي كان معطّلا منذ سنة 2016



وتابع الحشّاني، خلال الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة، الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة، مدى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال الجلسة الثانية يوم 15 ديسمبر 2023.





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وأشارت اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الى تسوية وضعية العائلات المنتصبة بالعقارات اللاّزمة لاستكمال إنجاز مشروع سدّ خزّان السعيدة إضافة الى الانتهاء من إتمام التصورات النهائية لمشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة بالمهديّة قبل تاريخ 15 فيفري 2024.



ولفتت، ايضا، إلى استئناف أشغال مشروع سدّ القلعة الكبرى من قبل الشركة المكلفة "سوماتراجات" خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2024.



واستعرضت اللجنة، بالمناسبة، تقدّم انجاز جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاع الشباب والرياضة وخاصّة المنشآت الرياضية، مع التأكيد على الإسراع في تهيئة جملة من المشاريع من بينها التعهد بالتعجيل في صيانة "المسبح البلدي بالبلفيدير" والمحافظة على طابعه المعماري الأصلي.



وحضر الاجتماع الثالث للجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة، كل من وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والشباب والرياضة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة.



