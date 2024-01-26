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وزير الخارجية يلتقي سفير السينغال الجديد بتونس

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 14:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الجمعة، بمقرّ الوزارة، مصطفي صو ، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهوريّة السّنغال الشقيقة بتونس.

وتمّ خلال هذا اللّقاء ، وفق بلاغ للوزارة، الإشادة بالرّوابط المتميّزة والعلاقات التاريخيّة التي تجمع البلدين والتعبير عن الحرص على مزيد تعزيز مختلف أوجه التّعاون والشّراكة والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائيّة القادمة، لاسيّما الدورة التاسعة للّجنة المشتركة التونسيّة-السنغاليّة.
كما تمّ التأكيد على أهميّة مواصلة التنسيق والتّشاور بين البلدين الشقيقيْن بخصوص المسائل الافريقيّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.
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