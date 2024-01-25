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ربع نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة: المنتخب التونسي في مواجهة نادي بيروت اللبناني

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 22:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
يلاقي المنتخب التونسي لكرة السلة غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 12:15 نادي بيروت اللبناني في اطار الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية المتواصلة حتى 28 جانفي الجاري.

وكان المنتخب التونسي فاز في الدور الاول على كل من جمعية سلا المغربية 77-73 والحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85 في حين انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 والنصر الاماراتي 74-80.
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي:
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المنتخب التونسي - بيروت اللبناني
أهلي بنغازي الليبي - أهلي طرابلس الليبي
الرياضي اللبناني - هومنتمان اللبناني
سترونغ غروب الفليبيني - جمعية سلا المغربي
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