تمّ اليوم الخميس افتتاح الأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (tap tv) بحضور كلّ من سفير تركيا بتونس شاغلار فهري شاكيرالب ونائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بأنقرة (تيكا) رحمان نوردون ومدير مكتب الوكالة التركية علي فؤاد جباجي والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي.



وواكب حفل الإفتتاح ممثّلان عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعن رئاسة الحكومة إضافة إلى الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية والمدير العام لمركز تدريب الصحفيين والاتصاليين فضلا عن ممثلين عن وكالات الأنباء العربية والدولية.





وتمّت تهيئة هذا الأستوديو بمقرّ الوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بأنقرة (تيكا) وهو يتكوّن من ثلاث وحدات تتمثّل في قاعة تركيب وقاعة تحكّم و استوديو بث.وسيتمّ فتح مجالات الإنتاج التلفزيوني لصحفيي الوكالة مركزيّا وجهويا بعد أن تضمّنت الهبة التركية توزيع حوالي 30 جهازا لصحافة الموبايل لتدعيم التغطيات التلفزية للوكالة في الجهات.وفي هذا الجانب أكّد سفير تركيا بتونس شاغلار فهري شاكيرالب أهميّة هذا الاستوديو المحدث بوكالة الأنباء لما سيقدّمه من معلومات مفيدة إلى الجمهور بالنظر إلى أهمية الإعلام معربا عن أمله في مواصلة التعاون الثنائي مستقبلا .وأكبرز في هذا الاطار تجذر أواصر الأخوّة بين تونس وتركيا مشيرا إلى أنّه سيتواصا العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تنفيذ شاريع مستقبليّة أخرى مبيّنا أنّ العلاقات التونسية التركية هي علاقات تعاون وتكافل في كافة الظروف متطرّقا في هذا الجانب إلى مساندة تركيا لتونس حسب الإمكانيات المتاحة خلال جائحة كورونا ومساندة تونس لتركيا السنة الماضية إثر الزلزال الذي جد خلال شهر فيفري 2023.بدوره ثمّن رئيس الوكالة التركية (تيكا) رحمان نوردون افتتاح هذا المشروع المموّل من قبل تيكا مشيرا الى أنّه ومنذ سنة 2012 انطلقت تيكا في إنشاء مكاتبها في مختلف الدول الافريقية والعربية التي من بينها تونس موضّحا في الآن نفسه انّه تمّ انجاز أكثر من 200 مشروع في تونس من مجموع 30 ألف مشروع تمّ إنجازه في العالم عن طريق أكثر من 60 مكتبا لوكالة التعاون والتنسيق موجود في العالم.وثمّن المتحدّث المجهود الذي تمّ بذله لإنجاز هذا المشروع منوّها في الآن نفسه بالعلاقات القائمة بين تونس وتركيا والتي سيتم العمل على تطويرها عن طريق المشاريع التنموية التي يتم انجازها في تونس والتي من خلالها يتم المحافظة على أواصر الصداقة والتعاون.بدوره نوّه علي فؤاد جابجي منسّق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بتونس بهذا المشروع معربا عن أمله في أن يساهم هذا الاستديو في إثراء المنتوج السمعي البصري لوكالة الأنباء التونسيةمن جانبه قال مصطفى الفرادي مدير دائرة الملتيميديا والمنتوجات الحديثة إنّ هذا المشروع من شأنه أن يدعم المنتوج الصحفي في وكالة تونس إفريقيا للأنباء ويحدث نقلة نوعية في المنتوجات الصحفية للوكالة نظرا لما بات يمثّله الإنتاج السمعي البصري من أهميّة في المشهد الإعلامي.وأكّد انّ الوكالة مدعوّة للانخراط في هذا المجهود بالنظر إلى ما سيحققه المنتوج الجديد من قيمة مضافة للوكالة على المستويين المهني والمالي.وأشار إلى أنّ وكالة الأنباء اليوم بصدد القيام بدورات تدريبية تكوينية للصحفيين والتقنيين في الوكالة بالتعاون مع شركائها في مؤسسات الإعلام العمومي وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على إنتاج الديجيتال والمنتوجات السمعية البصرية..يشار إلى أنّه تمت تهيئة الأستوديو في غضون 6 أشهر إعدادا وتجهيزا على مستوى الإضاءة والديكور والمؤثرات السمعية البصرية وفق تقنيات عالية الدقّة.واطلع ضيوف حفل الافتتاح على معرض صور اقيم في بهو الوكالة تضمّن صورا نادرة وتاريخية حول المحطات التاريخية للبلاد فضلا عن زيارة مقر الأرشيف الذي يضما مليونا و500 ألف صورة .