المرصد التونسي للمياه يعلن عن تلقيه 1893 تبليغ مواطني خلال 2023 عن إشكاليات تعلّقت بمياه الشرب

سجل المرصد التونسي للمياه 1893 تبليغ مواطن خلال سنة 2023 تعلّقت بإشكاليات النفاذ إلى المياه.



وتهم هذه التبليغات، وفق المرصد، بانقطاعات في عمليّة توزيع مياه الشرب دون الإعلان المسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية بالاضافة الى تحركات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.





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ووفق المرصد احتلت ولاية بن عروس المرتبة الاولى على مستوى عدد التبليغات (187 تبليغ) تليها ولاية نابل (158 تبليغ) ثم قفصة (131 تبليغ).



كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولايات تونس الكبرى وبشكل هام بعد تسجيل 413 تبليغ سنة 2023 و466 تبليغ سنة 2022.



وأبرز المرصد أنّه تلقى على موقعه الالكتروني www.watchwater.tn 1592 تبليغ سنة 2023 تعلّقت بقطع مياه الشرب دون الإعلان عن ذلك و127 تبليغ عن تحركات احتجاجية تطالب بالحق في الماء و133 تبليغ عن تسرب المياه و41 تبليغ عن جودة المياه الموزّعة.