Babnet

رئيس الحكومة يستقبل أعضاء الحكومة الجدد

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 20:09 قراءة: 1 د, 3 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء ، بقصر الحكومة بالقصبة، أعضاء الحكومة الجدد، وهم وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي، وكاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب، وكاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وكاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية رياض شَوِد ، بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ورحّب الحشاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بأعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة، حاثا أياهم على بذل كل الجهود الممكنة لاعطاء نقلة نوعية اضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وارساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسوولية و نكران الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن.

...

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عين الأربعاء، ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل.

وتأتي هذه التعيينات لسد الشغوات في وزارات الاقتصاد والتخطيط (منذ أكتوبر 2023) والصناعة والمناجم والطاقة ( منذ ماي 2023) والتشغيل والتكوين المهني (منذ فيفري 2023).

ويشار إلى أن التعيينات الجديدة شهدت إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280986


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 A Sud CAN_2024 - Tunisie CAN_2024 (0-0)
 CAN_2024  18:00 Namibie CAN_2024 - Mali CAN_2024 (0-0)
 CAN_2024  21:00 Tanzanie CAN_2024 - RD Congo CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Zambie CAN_2024 - Maroc CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 20:48 Tunis
All Radio in One    
*.*.*