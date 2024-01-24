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الشركة الصينية للسكك الحديدية "تشاينا رالوي رولينغ" مستعدة لتأسيس شراكة فاعلة مع تونس

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 15:54 قراءة: 0 د, 33 ث
      
عبر أعضاء وفد الشركة الصينية للسكك الحديدية "تشاينا رالواي رولينغ" عن استعداده لتأسيس شراكة فاعلة مع تونس في مجال السكك الحديدية حسب التراتيب الجاري بها العمل وفي انسجام مع السياسة التي تنتهجها تونس.


واستعرض وفد الشركة الصينية تجارب الشركة خلال استقباله من طرف وزير النقل في وقت رسمت فيه تونس عديد الخطط لتطوير الشبكة الحديدية.
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وقدّم المجيدي خلال اللقاء لمحة عن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تركيز منظومة تنقل مستدام ونظيف وأخضر في تقاطع مع بقية الإستراتيجيات الوطنية القطاعية الأخرى الرقمية والإيكولوجية والطاقية.

وابرز الأهمية القصوى التي يوليها إلى النقل الحديدي الحضري وبين المدن في تجسيم هذه الإستراتيجية بهدف الإستجابة للطلب المتزايد وللمقتضيات الدولية، مقدّما عددا من المشاريع ذات الصلة.





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