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المنتخب التونسي للاصاغر يفوز وديا على نظيره الاردني 3-1

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 20:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز المنتخب التونسي للاصاغر (مواليد 2008) على نظيره الاردني بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين في اريانة.
وسجل أهداف المنتخب التونسي كل من خبيب بومعيزة في الدقيقتين 13 و62 وفادي الطياشي في الدقيقة 45 فيما جاء هدف تذليل الفارق للمنتخب الأردني في الدقيقة 80 عن طريق خليل الداوس.
وسيتقابل المنتخبان في مباراة ودية ثانية يوم الخميس المقبل في اريانة. ويستعد المنتخب التونسي للاصاغر لتصفيات كاس امم افريقيا.


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