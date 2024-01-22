بطولة استراليا المفتوحة للتنس - الاسباني الكاراز الى الدور ربع النهائي

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثاني عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة ، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه، اليوم الاثنين، على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش بثلاث مجموعات دون رد (6-4) و(6-4) و(6-0).



ويواجه ألكاراز في الدور ربع النهائي الألماني ألكسندر زفيريف، السادس عالميا، الفائز بصعوبة كبيرة على البريطاني كاميرون نوري، التاسع عشر.





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وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها ألكاراز (20 سنة) ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بعد أن غاب عن النسخة الماضية بسبب الإصابة.



ويبحث ألكاراز عن لقبه الأول في ملبورن، بعد أن توج مرتين بإحدى بطولات "الغراند سلام"، وذلك في بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة سنة 2022، وويمبلدون 2023.