كأس افريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024: فوز المنتخب الغيني على نظيره الغامبي 1- صفر

فاز المنتخب الغيني لكرة القدم على نظيره الغامبي بنتيجة هدف دون رد، بملعب ملعب شارليس كونان باني بمدينة ياموسوكرو الايفوارية في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس افريقيا للأمم لكرة القدم الجارية بالكوت ديفوار.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق أغويبو كامارا في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الغيني رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر السينغال(6 نقاط ) الذي تاهل الى ثمن النهائي ، فيما تجمد رصيد غامبيا دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان المنتخب السينغالي حامل اللقب قد فاز اليوم على الكاميرون بنتيجة 3 - 1 .



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وفي يلي ترتيب المجموعة الثالثة:



الترتيب ن ل

السينغال 6 2

غينيا 4 2

الكاميرون 1 2

غامبيا 0 2