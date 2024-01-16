الحشّاني يلتقي مديرة صندوق النقد وممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية

التقى رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، الثلاثاء، خلال مشاركته في الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، بسويسرا، مع عدد من ممثلي بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية.





وتحادث الحشاني، خلال مشاركته في هذا اللقاء الاقتصادي العالمي السنوي، الذي يتواصل من 16 الى 18 جانفي 2024، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيسة البنك الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واميكلي ميني.



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وسلط رئيس الحكومة الضوء، خلال هذه اللقاءات، على سبل تمويل مسار التنمية في تونس وخاصة منها التنمية الاجتماعية إضافة الى أهمية تعزيز التعاون المالي والفني.





وتطرق كذلك، إلى مختلف العراقيل التي تواجهها تونس لاسيما على مستوى المالية العمومية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.





وأكد ممثلو المؤسسات المالية العالمية التزامهم بمواصلة دعم تونس لمساعدتها على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية، داعين الحكومة الى اقرار المزيد من الإصلاحات.



وتباحث الحشاني، كذلك، مع وزير الشؤون الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حول التعاون الثنائي بين البلدين وسبل مزيد تطويره.





يذكر أن رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، قد حلّ بدافوس (شرق سويسرا)، الثلاثاء، للمشاركة في الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، الذي افتتح أشغاله رسميّا منذ أمس، الإثنين.





ويترأس الحشاني وفدا تونسيا يضم وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة.

