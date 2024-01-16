بطولة نونثابوري (3) التايلاندية - تاهل عزيز دوقاز الى الدور الثاني

تاهل التونسي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا اليوم الثلاثاء الى الدور الثاني لبطولة نونثابوري (3) التايلاندية البالغ مجموع جوائزها المالية 82 الف دولار بعد انسحاب منافسه الاوكراني فيتالي ساشكو المصنف 168 عالميا خلال المجموعة الاولى بسبب الاصابة.

وكان عزيز دوقاز متقدما في المجموعة الاولى قبل انسحاب فيتالي ساشكو بنتيجة 4-1.

وسيواجه دوقاز في الدور الثاني لهذه البطولة التي تقام على ملاعب صلبة جيزون جونغ المصنف 260 عالميا الذي ازاح من جهته التايلاندي ماكسيموس جونس المصنف 587 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-1.

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