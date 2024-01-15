إدارة الحرس تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 ( الصخيرة / قابس )

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الإثنين في بلاغ، مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 ( الصخيرة / قابس ) من كلم 360 مستوى قنطرة الهيشة وذرف إلى الكلم 392 مستوى محول قابس.



كما حثتهم على "التركيز الذهني المميز" أثناء السياقة وأخذ الاحتياطات اللازمة وذلك بالتعديل من السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير وتفادي القيام بأعمال "خطرة" أثناء السياقة واستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.





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وذكرت أنه يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :

71963512/71960448



كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).

