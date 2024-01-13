الكاس الممتازة للكبريات للكرة الطائرة: النادي الصفاقسي يفوز على النادي النسائي بقرطاج 3-2 ويحرز اللقب السادس في تاريخه

توجت فتيات النادي الصفاقسي للكرة الطائرة، مساء اليوم السبت، بلقب الكاس الممتازة للكرة الطائرة لسنة 2023 بعد فوزهن على النادي النسائي بقرطاج بنتيجة 3-2 تفاصيلها 23-25 و25-17 و20-25 و25-23 و15-13 في اللقاء الذي احتضنته قاعة توفيق بوهيمة برادس.



واضافت فتيات النادي الصفاقسي الكاس الممتازة السادسة في سجلهن بعد الفوز بذات اللقب في مواسم 2005 و 2007 و 2010 و 2018 و 2019.





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وستجمع مباراة الكاس الممتازة في صنف الاكابر لموسم 2022-2023 الترجي الرياضي بالنجم الساحلي مساء اليوم السبت بقاعة توفيق بوهيمة برادس.

وستجمع مباراة الكاس الممتازة في صنف الاكابر لموسم 2022-2023 الترجي الرياضي بالنجم الساحلي مساء اليوم السبت بقاعة توفيق بوهيمة برادس.