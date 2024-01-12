زيت زيتون البكر الممتاز التونسي يتوّج ب211 ميدالية في مختلف المسابقات الدولية خلال سنة 2023

تحصلت تونس خلال سنة 2023، على 211 ميدالية وهو ما يعادل 9756.75 نقطة، في مختلف المسابقات الدولية، التي تمّ تنظيمها في أوروبا وأمريكا وآسيا، لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز، وفقا لمعطيات بوابة التصنيف العالمي: Evoo World Ranking.



كما حازت 52 شركة تونسيّة، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على ميداليّات في 33 مسابقة دوليّة لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز وذلك وفقا للترتيب المصاحب.





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وتميزت على وجه الخصوص الشركات التالية والمتحصلة على المراتب الثلاثة الأولى على مستوى التتويجات التونسيّة :



واحتلّت شركة Sté Olea Kotti على المرتبة الأولى بحصولها على النصيب الأوفر من الميداليات: 31 ميداليّة و12222.50 نقطة من خلال المشاركة في 16 مسابقة دوليّة.



وحازت شركة Adonis Olive Oil على المرتبة الثانية بحصولها على 20 ميداليّة و1002 نقطة من خلال المشاركة في 6 مسابقة دوليّة.



تحصّلت شركة Fermes Ali Sfar على المرتبة الثالثة وتوّجت ب13 ميداليّة و642.50 نقطة من خلال المشاركة في 7 مسابقات دوليّة.



وتمثل هذه التتويجات العالميّة، وفق المصدر ذاته، أحد أهم العوامل المساهمة بشكل مباشر وفعّال في التعريف بزيت الزيتون التونسي البكر الممتاز المعلّب عبر كافة أرجاء العالم ويتم اعتمادها ودعمها من طرف المركز الفني للتعبئة والتغليف تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ضمن البرنامج الإشهاري والترويجي ذي المصلحة العامة للنهوض بزيت الزيتون المعلّب، وذلك لدى كافة المتدخلين والمهتمين بالقطاع.