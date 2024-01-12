شركة نقل تونس: تعديل مسالك خطوط الحافلات 347 و247 و47 بداية من الثلاثاء 16 جانفي 2024

أعلنت شركة نقل تونس، الجمعة، عن إدخال تعديل على مسالك خطوط الحافلات 347 و247 و47 ، بداية من يوم، الثلاثاء 16 جانفي 2024.



ويأتي تعديل هذه الخطوط، وفق بلاغ صادر عن الشركة، على خلفية غلق جسر قنال خير الدين وتحويل حركة المرور وقتيا عبر شارع "روزفلت" بسبب أشغال هدم وإعادة بناء بلاط هذا الجسر على الطريق الجهوية رقم 33 و بناء ممر حديدي للمترجلين.





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وسيشمل التعديل الخط 347 :

المسلك الحالي ذهابا وإيابا:

تونس البحرية/حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ خير الدين/ الكرم/ صلامبو/ قرطاج حنبعل/ أميلكار/ سيدي بو سعيد/ المرسى



المسلك بداية من 16 جانفي 2024 :

ذهابا : تونس البحرية/حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ نهج باستور/ نهج محمد علي/ خير الدين/ ثم المسلك الحالي في اتجاه المرسى.

إيـابا : المسلك الحالي حتى مستوى مفترق خير الدين ثم الطريق الجهوية رقم 23 حتى تونس البحرية





الخط 247 :

المسلك الحالي ذهابا وإيابا:

حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ خير الدين/ الكرم/ قرطاج حنبعل/ أميلكار/ سيدي بو سعيد/ المرسى/ قمرت/ رواد



المسلك بداية من 16 جانفي 2024 :

ذهابا: حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ نهج باستور/ نهج محمد علي/ خير الدين ثم المسلك العادي في اتجاه روّاد

إيابا : روّاد/ المسلك العادي حتى مستوى مفترق خير الدين/ المرور إلى حلق الوادي عبر الطريق الجهوية رقم 23 ثم مواصلة السير حسب مسلك الذهاب



والخط 47 :

المسلك الحالي ذهابا وإيابا:

حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ خير الدين/ الكرم/ حي 5 ديسمبر/ معرض الكرم ثم المسلك العادي في اتجاه أريانة



المسلك بداية من 16 جانفي 2024 :

ذهابا : حلق الوادي/ شارع الحبيب بورقيبة/ نهج باستور/ نهج محمد علي/ خير الدين ثم المسلك العادي في اتجاه مدينة أريانة

إيـابا: محطة 10 ديسمبر/ أريانة/ المسلك العادي حتى مفترق خير الدين/ المرور إلى حلق الوادي عبر الطريق الجهوية رقم 23 ثم مواصلة السير حسب مسلك الذهاب