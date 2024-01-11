وزارة التجهيز: غلق جسر عبور قنال خير الدين على الطريق الجهوية 33 بداية من يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان، الخميس، عن غلق جسر عبور قنال خير الدين على الطريق الجهوية 33، وتحويل حركة المرور وقتيا عبر شارع روزفلت، بداية من يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، وذلك في إطار إعادة بناء بلاط الجسر المذكور.



ودعت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق ومتساكني وزوار مدينة حلق الوادي، إلى الالتزام بقواعد السير والجولان وتجنب الوقوف والتوقف العشوائي للعربات وإتباع العلامات والإرشادات المرورية المركزة في الغرض.

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