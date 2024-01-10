سوسة : النظر في إمكانية اسناد التراخيص بصفة استثنائية لربط المساكن الفردية بالشبكات العمومية

خصصت جلسة العمل التي انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سوسة، باشراف والي سوسة نبيل الفرجاني، لمزيد توضيح بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بالربط الاستثنائي للبناءات السكنية الفردية، التي تم بناؤها على خلاف التراتيب العمرانية بمختلف الشبكات العمومية (ماء، كهرباء، غاز، تطهير).



وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية العرض الوجوبي على موافقة الوالي، فيما يتعلق باسناد التراخيص بصفة استثنائية لربط المساكن الفردية بالشبكات العمومية على ان لا يعتبر ذلك تسوية للوضعية العقارية والعمرانية للبناءات المقامة خلافا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل

كما تم التطرق الى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية في تسوية بعض الوضعيات والحرص على عدم اسناد التراخيص الاستثنائية لأصحاب البناءات العمودية، ولاسيما بعض الباعثين العقاريين الذين خالفوا التراتيب العمرانية الجاري بها العمل عند احداث هذه البناءات العمودية الا بعد تسوية الوضعية العقارية والعمرانية.



...



ودعا والي الجهة نبيل الفرجاني بالمناسبة الكتاب العامين للبلديات الى بذل مجهود إضافي لمزيد السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي، مؤكدا ضرورة توحيد الإجراءات لاسيما فيما يخص معلوم الربط بمختلف الشبكات العمومية، كما اكد على أهمية الحرص على وضع حد لتفاقم ظاهرة البناءات الفوضوية بمدن الولاية وعلى التقيد بتطبيق القانون على أصحاب البناءات المقامة خارج التراتيب الجارية، وذلك قبل اللجوء الى عمليات الهدم بعد اتمام عملية البناء

وأفاد الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم، ان مصالح البلدية تلقت على سبيل الذكر حوالي 2000 مطلب تسوية وضعية، بخصوص التراخيص الاستثنائية لربط المساكن الفردية بالشبكات العمومية