دعم التعاون في المجال الأمني والتنمية المحلية محور لقاء بين وزير الداخلية وسفيرة البرنامج الأممي الانمائي بتونس

التقى وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، السفيرة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس "سيلين مويرود"، حيث تطرقا الى علاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، علاقات التعاون في مجال دعم اصلاح قطاع الأمن، لاسيما في المسائل المتعلّقة بتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، من خلال الرقمنة ومقاربة شرطة الجوار، بما يؤكد انخراط وزارة الداخلية في المسار الاصلاحي للمنظومة الأمنية وفقا للمعايير الدولية.





...



وعبر الطرفان، عن ارتياحهما لمستوى الشراكة الثنائية، وأهمية مواصلة تعزيزها قصد تعميم تجربة شرطة الجوار على كافة ولايات الجمهورية على غرار ولاية مدنين، تكريسا لمناخ الثقة بين الأمن والمواطن، مع التأكيد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتسريع نسق انجاز الانشطة المدرجة ضمن وثيقة المرحلة الرابعة من مشروع التعاون، حول دعم اصلاح قطاع الأمن للفترة 2023 /2027، في أفضل الآجال.



كما تم التطرق، إلى مشروع التعاون المشترك في مجال التنمية المحلية، الذي يندرج ضمن المجالات الجديدة للتعاون بين الحكومة التونسية والبرنامج الأممي للفترة 2023 /2027، حيث تم التأكيد في هذا السياق، على أهمية التركيز على بعض الأنشطة المتصلة بالطاقات المتجددة والتصرف في النفايات، بما من شأنه معاضدة مجهودات الدولة في هذا المجال.

