قفصة: إنطلاق مشروع تهذيب وإدماج حي النور بقفصة المدينة بكلفة 10 ملايين دينار

أفاد رئيس المشاريع بوكالة التهذيب العمراني بقفصة، عبد الرزاق ظاهري، بأن الوكالة انطلقت في أشغال تهذيب وادماج حي النور بقفصة المدينة وتشمل تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية والاسمنيتة، وتجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وتركيز شبكة التنوير العمومي بكلفة جملية تقدر بـ10 ملايين دينار.



وأوضح ظاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجزء الأول من المشروع يشمل تهذيب شبكة تزويد الماء الصالح للشرب على طول 8 كلم خطي واعادة ربط 1200 مسكن بها، بكلفة 1،5 مليون دينار، وقد انطلقت أشغاله فعليا خلال شهر ديسمبر الماضي وبلغت نسبة تقدّمها 20 بالمائة، ومن المنتظر أن تنتهي في شهر ماي القادم.

وأضاف أن الجزء الثاني من المشروع يشمل تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية والاسمنية على طول 18 كلم، وتركيز التنوير العمومي بـ380 نقطة ضوئية وذلك بكلفة جملية تقدر بـ8،5 ملايين دينار، وقد تم تعيين المقاولات المكلفة بانجاز هذا الجزء، على أن تنطلق الأشغال فعليا خلال شهر فيفري القادم.



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من جهة أخرى، تمت برمجة مشروع تهذيب حي المندرة بالدائرة البلدية القصر بمعتمدية القصر خلال السنة الجارية وهو حاليا في مرحلة الفرز المالي للصفحة، وستشمل أشغاله تجديد شبكة تزويد الماء الصالح للشرب بطول 5 كلم خطي، وتعبيد الطرقات على مسافة 8 كلم، وتركيز التنوير العمومي بـ70 نقطة ضوئية بحوالي 4 ملايين دينار.