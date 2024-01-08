بطولة استراليا المفتوحة للتنس - عزيز دوقاز يستهل غدا مشاركته بملاقاة الارجنتيني فاكوندو باغنيس

يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز غدا الثلاثاء مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، بملاقاة الارجنتيني فاكوندو باغنيس لحساب الدور التمهيدي الاول الذي يسبق دخول الجدول الرئيسي.



وصعد عزيز دوقاز اربعة مراكز في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين ليحتل المرتبة 230 عالميا في حين تقدم فاكوندو باغنيس مركزين ليصبح في المرتبة 240 عالميا.

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