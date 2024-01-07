المنستير: يوم مفتوح للتعريف بمشروع "دار الشباب الذكية" بسيدي عامر

نظمت دار الشباب سيدي عامر بمعتمدية الساحلين بولاية المنستير اليوم الأحد في فضاءاتها، يوما مفتوحا للتعريف بمشروع "دار الشباب الذكية" الذي خصصت له الإدارة العامة للشباب والرياضة اعتمادات بقيمة 5 آلاف دينار إلى جانب دعم من المعتمدية والبلدية وبعض الجمعيات، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء مؤطر نادي الروبوتيك بدار الشباب والمشرف على المشروع واصف بن منصور.

وتتمثل مكوّنات مشروع "دار الشباب الذكية" في انجاز شباب من رواد هذه المؤسسة لموقع "واب" خاص بدار الشباب سيدي عامر وشاشة عرض حائطية ببهو المؤسسة توفر المعلومة المحيّنة لرواد دار الشباب حول الأنشطة اليومية والتظاهرات المتاحة، ووضع حاسوب على ذمة الشباب لاستعماله في أنشطة دار الشباب، ونظام لمراقبة دار الشباب، ونظام للتحكم عن بعد في الأضواء في بعض القاعات وجهاز إنذار لحماية المؤسسة من السرقة، حسب واصف بن منصور.

ويهدف مشروع "دار الشباب الذكية" غير المسبوق عربيا، حسب مؤطر المشروع، الى تأطير رواد دار الشباب وإبراز طاقاتهم في التجديد والإبتكار. ويتواصل انجازه منذ جوان 2023، بمشاركة رواد دار الشباب وغيرهم من أصحاب الحرف في عدة مجالات كالحدادة والنجارة.

وانتظم بمناسبة اليوم المفتوح، معرض لبعض إنتاجات رواد دار الشباب بسيدي عامر ولتلاميذ نادي "الروبوتيك" بالمدرسة الخاصة "الأمد" بالساحلين.



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ويكتسي مشروع "دار الشباب الذكية" أهمية كبرى فهو فرصة لتكوين وتنمية مهارات ومعارف الرواد في مجال "الروبوتيك" والبرمجة والالكترونيك، بفضل وجود نادي للروبوتيك بدار الشباب ولتطوير قدراتهم على العمل ضمن فريق، حسب ما صرح به معتمد الساحلين ربيع الزكراوي، مثمنا انفتاح دار الشباب سيدي عامر على محيطها ومسايرتها للتكنولوجيات الحديثة في تكوين الشباب واستقطابه بإقتراح مشاريع ذات محاور آنية تتنزل ضمن تكريس مشروع تونس الذكية.