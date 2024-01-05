سيدي بوزيد: حملة لمراقبة المبيتات المدرسية بعدد من معتمديات الجهة

نفّذت الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، بالاشتراك مع إدارة الطب المدرسي، حملة مراقبة لمطاعم المبيتات المدرسية انطلقت امس الخميس بمعتمدية سيدي علي بن عون وتواصلت اليوم الجمعة بمعتمديات بئر الحفي وسيدي بوزيد وجلمة، وذلك في اطار برنامجها للوقاية من التسممات، حسب رئيس الهيئة يوسف حمدوني.



وأوضح حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة استهدفت مراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية و مدى احترام شروط حفظ الصحة بمطاعم المبيتات المدرسيّة





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و بين انه تم في هذا الاطار اخضاع عينات من الطعام المقدم للتلاميذ من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك و توجيه تنابيه كتابية و توصيات بضرورة اقتناء اللحوم من مصادر خاضعة للمراقبة مع شهادة صحية من طبيب بيطري و بقية المواد الغذائية من محلات معدة للغرض و إلى ضرورة احترام الممارسات الجيدة عند إحضار الطعام و تداوله و احترام شروط حفظ صحة الأغذية في المطاعم عبر اقتناء مواد غذائية تتوفر فيها شروط السلامة الصحية و توفير أجهزة التبريد الضرورية و الماء الصالح للشرب و مواد التنظيف و التطهير اللازمة بالوسط المدرسي. و قد أسفرت الحملة عن حجز 57كغ من لحوم الدواجن و35 كغ حمص و 25 كغ لوبيا واكثر من 38 كغ ثوم و 11 كيس قهوة ذات 250 غ و 13 علبة هريسة ذات 760غ و62 علبة طماطم ذات 800 غ.





