القيروان :70 زيارة رقابية تسفر عن رفع 10 مخالفات اقتصادية

اسفرت 70 زيارة ادتها 4 وحدات مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والامن والحرس الوطنيين عن رفع 10 مخالفات اقتصادية اليوم الجمعة، بكل من القيروان المدينة والعلا.



وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى التركيز على مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والاساسية وخاصة الخبز والفرينة والسميد والسكر والحليب ومعجون الطماطم وزيت الزيتون المعلب وقطاع الخضر والغلال، وفق المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عادل بن حليمة.





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وتوزعت هذه المخالفات الى تسجيل مخالفة في إخفاء بضاعة و3 مخالفات في البيع بأسعار غير قانونية ومخالفتين في عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص و3 مخالفات أخرى في عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص في الخضر الى جانب تسليم فاتورات غير قانونية.



وفي إطار البرنامج الخصوصي لتوزيع كميات إضافية من مادة السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك الاسري قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان بالتنسيق مع مصالح الديوان التونسي للتجارة فرع القيروان، بتوزيع3 أطنان على تجار التفصيل بمناطق ذراع التمار وزميط و المنشية والباطن والغابات من معتمدية القيروان الشمالية.