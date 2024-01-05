نادي اندرلخت البلجيكي يختار مدينة طبرقة للقيام بتربصه الشتوي

يجري نادي أندرلخت البلجيكي ابتداء من اليوم الجمعة والى غاية 14 جانفي الجاري تربصا اعداديا بمدينة طبرقة وفق ما افاد به النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنات.

ويتكون وفد الفريق البلجيكي الذي حلّ بتونس من 55 نفرا بين لاعبين واطار فني.



وتاتي زيارة فريق اندرلخت البلجيكي للقيام بتربص تحضيري بتونس في اطار السياسة المتبعة من طرف الديوان الوطني للسياحة لتنويع المنتوج السياحي والتعريف بالامكانيات الهامة التي توفرها مدينة طبرقة في مجال السياحة الرياضية مما يفسح المجال لعديد الاندية البلجيكية والاوروبية لبرمجة تحضيراتهم في هذه الوجهة الواعدة .



...



وكان نادي لوزان السويسري قد قام بتربص اعدادي خلال شهر جانفي 2023 بمدينة طبرقة.

وتجدر الاشارة الى ان نادي اندرلخت البلجيكي سيخوض بمناسبة تربص طبرقة مباراة ودية ضد اهلي طرابلس الليبي يوم 12 جانفي الجاري وذلك استعدادا لبقية الرهانات المنظرة من ذلك مباراة كاس بلجيكيا والمرحلة الثانية للبطولة البجليكية الممتازة لكرة القدم.