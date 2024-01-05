المنستير: تقدّم عملية جني صابة الزيتون بنسبة 90 في المائة

تقدّمت عملية جني صابة الزيتون بولاية المنستير بنسبة 90 في المائة، علما أنّ تقديرات الصابة لهذا الموسم تناهز 33 ألفا و500 طن من الزيتون أي ما يعادل 6700 طن من الزيت، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضافت أن نسبة استخراج الزيت تعتبر طيّبة، حيث تتراوح بين 20 و22 في المائة أي بمعدل 21 في المائة، فيما يتراوح سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الزيتون بين 3.8 دنانير و3 دنانير وسعر بيع اللتر الواحد من الزيت بين 20 و25 دينار.

وسجّلت الجهة تطوّرا في صابة الزيتون بنسبة 46 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، غير أنّها عرفت تراجعا في حدود 40 بالمائة في معدل إنتاج الجهة من الزيتون وهو في حدود 57 ألف طن، وفق مديرة الإنتاج النباتي، التي تتوقّع أن يكون الموسم المقبل واعدا بعد تسجيل نزول الغيث النافع خلال ديسمبر المنقضي وفي حال تواصل نزول الأمطار.

وتتابع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الحالة الصحية للزياتين، خاصة بعد الأمطار الأخيرة التي من الممكن أن تتسبب في ظهور بعض الأمراض الفطرية، كما تركّز على متابعة 3 آفات بالنسبة لغابات الزياتين وهي العسلية والعثة حاليا وذبابة الزيتون خلال الصيف.



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من جهة أخرى، بلغت مساحة الزياتين التي وقع رشها إلى غاية اليوم بكمية 22 ألف متر مكعب من المرجين حوالي 300 هكتار، مقابل 170 هكتار خلال الموسم الفارط، حيث سجّلت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير خلال الموسم الحالي تطورا في عدد الفلاحين الراغبين في رش زياتينهم بمادة المرجين المفيدة لصحة شجرة الزيتون ولتحسين خصوبة التربة.

وتتواصل عملية رش مادة المرجين إلى غاية فيفري المقبل، حيث يتم رش كمية 50 متر مكعب منها في الهكتار الواحد كلّ سنتين، وذلك بعد معاينة لجنة مختصة للزياتين التي سيقع رشها والنظر إن كانت تستجيب لشروط رش مادة المرجين من عدمه.

يشار إلى أن الموسم الحالي، سجّل تشغيل 82 معصرة منها 78 معصرة من نوع النظام المسترسل، حسب ذات المصدر.

