المركز الوطني للفن الحي "دار الفنون بالبلفيدير" ينظم مائوية الفنان الكبير عليّ بلاّغة

تحت عنوان "علي بلاّغة..تبر الزمان"، ينظم المركز الوطني للفن الحي "دار الفنون بالبلفيدير" بالاشتراك مع إدارة الفنون التشكيلية، مائوية الفنان الكبير عليّ بلاّغة، وذلك من 13 جانفي إلى 10 فيفري 2024.

ويمكن لزائري هذا المعرض الاستيعادي التكريمي حوالي 40 لوحة من الأعمال الفنية النادرة للفنان المحتفى به. وسيتم بالمناسبة تنظيم مائدة مستديرة عن حياة علي بلاغة والمدارس الفنية التي طغت على مسيرته، إلى جانب رصد لأهم التنويعات التشكيلية التي استعملها الفنان الراحل.



وعلي بلاّغة الذي فقدته الساحة الثقافية والفنية سنة 2006، هو فنان تشكيلي ولد عام 1924 في المدينة العتيقة بتونس العاصمة وهو خريج مدرسة الفنون الجميلة بباريس سنة 1955 وقد أتيحت له آنذاك فرصة التردد على ورشة الاستاذ "جودون" لتعميق ثقافته في تقنيات فن الحفر الحديث، ومارس فن الخزف بورشة المعلم "كانيفاي" إلى جانب تلقيه لدروس في فن التزويق.



...





ووفق ما جاء في تقديم دار الفنون بالبلفدير، لهذا الحدث الثقافي وللفنان، فقد استخدم علي بلاغة العديد من التقنيات والخامات في أعماله، معتمداً على مراجع جمالية متباينة يندمج فيها التراث مع الفن المعاصر حيث نجد له لوحات محفورة على الخشب وأخرى عبارة عن مجسمات فنية مشكلة من مواد حديدية قديمة وعناصر نحتية وتكوينات قائمة على فن الغرافيك والخط الكوفي القيرواني.



وقد تولى عليّ بالاغة سنة 1966 رئاسة الصالون التونسي، كما ترأس اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين سنة 1975 بعد أن ساهم في تأسيسه، وكان عضوا ناشطا ضمن جماعة مدينة تونس لفن الرسم.