مؤسسة فداء : فتح باب الاعتراض امام جرحى الثورة لتقديم ملفاتهم والاعتراض على نسب السقوط البدني الخاصة بهم

اعلنت مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، الخميس عن فتح باب الاعتراض لفائدة الجرحى لمراجعة نسب السقوط الخاصة بهم .



وذكرت المؤسسة أن فتح باب الاعتراض يتطلب تقديم مطالب اعتراض تكون مرفقة بمؤيدات ومعطيات طبية اضافية ذات علاقة بالاصابة ابان احداث الثورة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ اليوم الخميس بالنسبة للجرحى الذين تم عرضهم على اللجنة الطبية والتي تضم 10 اطباء اختصاص وصيدلي من مختلف الهياكل العمومية قصد تحديد نسبة السقوط الخاصة بكل جريح .ودعت مؤسسة فداء المعنيين بارسال مطالبهم و مؤيدات ملفاتهم عبر البريد الالكتروني fidaa@carthage.tn .

وذكرت المؤسسة ايضا ان جرحى الثورة الذين سيتم عرضهم على اللجنة الطبية سيكون امامهم اجل 15 يوما من تاريخ اعلام بنسبة السقوط الخاصة بهم وذلك للاعتراض عليها طبقا لنفس الشروط و الاجراءات المعتمدة في الغرض.



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ولاحظت المؤسسة ان قراري فتح باب الاعتراض يتنزل في اطار الحفاظ على حقوق المعنيين ونظرا لارتباط نسبة السقوط بتحديد قيمة الجراية .

وشددت مؤسسة فداء على ان اللجنة الطبية المعنية بتحديد نسب السقوط البدني تعمل في" كنف الحياد و الاستقلالية" وانها عقدت جلسات تمهيدية تم خلالها دراسة الملفات التي احيلت اليها من قبل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تم دمجها مع ملفات وردت من الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية اضافة الى دراسة لآخر المعطيات الصحية التي تلقتها من جرحى الثورة

يشار الى أنه تم اصدار المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما صدر الامر عدد 957 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير "مؤسسة فداء".



وتخضع "مؤسسة فداء" لإشراف رئاسة الجمهورية ومقرها بتونس العاصمة.