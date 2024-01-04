مدرب منتخب مالي يعلن قائمة من 27 لاعبا

سيشارك منتخب مالي للمرة 13 في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 . و سيلعب منتخب "النسور" في المجموعة الخامسة خلال النهائيات، الى جانب تونس وجنوب إفريقيا وناميبيا



وقد استدعى المدرب، إيريك سيكو شال، 27 لاعبا لتمثيل مالي في العرس الكروي القاري من أجل تمثيل مالي في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023،





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وفي ما يلي قائمة منتخب مالي





حرّاس المرمى

دجيغي ديارا / أبو بكر دومبيا / إسماعيل دياوارا



الدفاع

هاماري تراوري / فالاي ساكو / بوبكر كوياتي / مامادو فوفانا

سيكو نياكاتي / موسى ديارا / أمادو دانتي /



وسط الميدان

ديادي ساماسيكو / محمد كامارا / دودو حيدارا / أليو ديانغ

لاسانا كوليبالي / كاموري دومبيا / أداما نوس طراوري / إيفس بيسوما

بوبكر تراوري



الهجوم

سيكو كويتا / نيني دورغيليس / موسى دومبيا / فوسيني دياباتي

إبراهيم سيسوكو / لاسين سينايوكو / يوسوفا نياكاتي / سيرين دوكوري