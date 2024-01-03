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البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب المصري يتوج باللقب

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 20:29 قراءة: 0 د, 24 ث
      
توج المنتخب المصري لكرة السلة بلقب النسخة الخامسة والعشرين للبطولة العربية للعبة التي اسدل عليها الستار مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة بعد تفوقه على المنتخب الليبي في المباراة النهائية بنتيجة 87-62 .

وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهى مشاركته في البطولة العربية، في المركز الثالث اثر فوزه في وقت سابق من مساء الاربعاء على نظيره الاماراتي بنتيجة 73-66 في المباراة الترتيبية.

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وكان المنتخب التونسي قد انهزم مساء امس الثلاثاء امام المنتخب الليبي بنتيجة 70-64 في مباراة الدور نصف النهائي.


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