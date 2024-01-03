البطولة العربية لكرة السلة : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الاماراتي 73-66 ويتحصل على المركز الثالث

انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشاركته في البطولة العربية للعبة، التي يسدل عليها الستار اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، في المركز الثالث اثر فوزه مساء الاربعاء على نظيره الاماراتي بنتيجة 73-66 في المباراة الترتيبية.



وكان المنتخب التونسي قد انهزم مساء امس الثلاثاء امام المنتخب الليبي بنتيجة 70-64 في مباراة الدور نصف النهائي.





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وتدور في وقت لاحق من مساء اليوم المباراة النهائية للبطولة العربية وستجمع المنتخب المصري الذي ازاح منتخب الامارات في نصف النهائي (114-78) بنظيره الليبي.