Babnet

البطولة العربية لكرة السلة : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الاماراتي 73-66 ويتحصل على المركز الثالث

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشاركته في البطولة العربية للعبة، التي يسدل عليها الستار اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، في المركز الثالث اثر فوزه مساء الاربعاء على نظيره الاماراتي بنتيجة 73-66 في المباراة الترتيبية.

وكان المنتخب التونسي قد انهزم مساء امس الثلاثاء امام المنتخب الليبي بنتيجة 70-64 في مباراة الدور نصف النهائي.

...

وتدور في وقت لاحق من مساء اليوم المباراة النهائية للبطولة العربية وستجمع المنتخب المصري الذي ازاح منتخب الامارات في نصف النهائي (114-78) بنظيره الليبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279770


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:15 Tunis
All Radio in One    
*.*.*