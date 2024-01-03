قفصة: رفع إجمالي 5251 مخالفة اقتصادية خلال كامل سنة 2023

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، إجمالي 5251 مخالفة اقتصادية خلال كامل سنة 2023، وذلك إثر 26569 زيارة تفقد شملت المحلات التجارية للبيع بالتفصيل والجملة، ووسائل نقل البضائع، وفق ما ذكره اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للتجارة، سفيان زيدي.



وأضاف زيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات المرفوعة تعلقت بالخصوص بعدم اشهار الاسعار والترفيع فيها، والممارسات الاحتكارية، وعدم مطابقة المنتجات لتراتيب الجودة، وترويج بضاعة مجهولة المصدر، اضافة الى الاخلال بتراتيب الدعم وغياب شفافية المعاملات التجارية.

وأشار إلى أن عمليات المراقبة أفضت أيضا إلى حجز كميات كبيرة من السلع والمنتوجات تمثلت في حوالي 23 طنا من البطاطا، و15 طنا من الخضر والغلال، وأكثر من 100 الف بيضة، و5، 2 طنا من الدواجن، و55 طنا من الفارينة، و21 طنا من السميد، و29 طنا من العجين الغذائي، و1700 لتر من الزيت النباتي، و1،5 طنا من الأسماك، و10 اطنان من السكر المدعم، و31 طنا من المواد العلفية، و1200 علبة سجائر، إضافة إلى مواد أخرى مختلفة فاقت قيمتها المالية الجملية 1،5 مليون دينار.



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واشار المدير الجهوي للتجارة بقفصة، الى أن عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي اشرفت على الحملات الرقابية طيلة السنة الماضية، بلغ 1914 فريقا، توزعت في عملها على كافة معتمديات الولاية وبحصص صباحية ومسائية وليلية.