قابس: حملة النظافة المتواصلة بالمنطقة الصناعية بقابس تمكّن من رفع أكثر من 6000 طن من فواضل البناء إلى غاية أمس

مكّنت حملة النظافة المتواصلة منذ ما يزيد عن أسبوع بالمنطقة الصناعية بقابس بمشاركة العديد من المؤسسات المنتصبة بالمنطقة، من رفع كميات كبيرة من فواضل البناء بلغت الى حدود أمس الثلاثاء ما يزيد عن 6 آلاف طن.



وقد ركزت هذه الحملة، المندرجة في نطاق الحملة الجهوية الشاملة للنظافة، على المدخل الشمالي للمنطقة الصناعية على مستوى غنوش وعلى مدخلها الجنوبي على مستوى شاطئ سيدي عبد السلام، ومكنت من القضاء على مصبين عشوائيين لفواضل البناء.





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يشار الى ان كميات فواضل البناء المتراكمة بالمنطقة الصناعية بقابس قد قدرت بأكثر من 345 الف طن، يتطلب رفعها اعتمادات هامة قدرت بـ 03 ملايين دينار.