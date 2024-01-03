معدل إمتلاء السدود بلغ 27 بالمائة من قدرتها إلى حدود 3 جانفي 2024

بلغ معدل إمتلاء السدود، في كامل أنحاء البلاد، 27 بالمائة من قدراتها إلى حدود، الإربعاء، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.



وتتفاوت نسبة الإمتلاء من سد إلى آخر وتبعا لذلك سجلت سدود الشمال نسبة إمتلاء بلغت مستوى 31،3 بالمائة في حين أنّ سدود الوسط والجنوب لم تتجاوز نسبة إمتلاؤها، على التوالي، 12،5 بالمائة و9،5 بالمائة.





وأشار مرصد الفلاحة إلى تراجع مخزونات المياه بالسدود بنسبة 29،6 بالمائة لتصل إلى مستوى 625،8 مليون متر مكعب، بداية جانفي 2024، مقابل معدل مسجل خلال السنوات الثلاث المنقضية في حدود، 889،4 مليون متر مكعب.والجدير بالذكر أنّ سد سيدي سالم يوفر، وحده، 28،5 بالمائة من المدخرات الجملية من المياه للبلاد، ما يعادل 178،6 مليون متر مكعب وهو ما يمثل 31 بالمائة، فقط، من قدرته.وفي ما يتعلّق بسد بوهرتمة وسجنان فيتوفر بهما 6 بالمائة من مخزون المياه على المستوى الوطني، ما يوازي 36 مليون متر مكعب، متبوعة بسد سيدي سعد، بنسبة 5 بالمائة (31،5 مليون متر مكعب) ويوجد سد جومين في مستوى أقل، في حدود 3 بالمائة، وبئر مشارقة، 2 بالمائة. وفي ما يتعلّق بسدي الهوارب والحامّة فتناهز نسبة الإمتلاء بهما 0 بالمائة.وقدّرت كميّات المياه الوافدة على السدود بتاريخ 3 جانفي 2024 بحوالي 0،900 مليون متر مكعّب 97 بالمائة سجّلت في سدود الشمال.