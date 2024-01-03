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تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11بسبب أشغال محوّل الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 11:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سيتم تحويل، جزئي ووقتي، لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11 من النقطة الكيلومترية 1.300 إلى النقطة الكيلومترية 1.650 بمعتمدية بنزرت الجنوبية بداية من، الإربعاء، وعلى مدى 100 يوم القادمة.
وسيقع غلق نصف الطريق الوطنية رقم 11 في جزئها المذكور لضرورة إنجاز الأشغال وتحويل حركة السير في الاتجاهين على النصف الثاني.

وأفادت الإدارة العامّة للجسور والطرقات/ وحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد بوزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ أصدرته، الإربعاء، أن تحويل حركة المرور على هذه الطريق يأتي بغاية إنجاز أشغال محول الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.
...


ودعت الإدارة العامّة للجسور والطرقات مستعملي الطريق الى الإنتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.


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