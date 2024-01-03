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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج والجولة التاسعة لمرحلة تفادي النزول

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 13:49 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، والتي ستجري يومي السبت و الأحد القادمين:

السبت 6 جانفي

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المجموعة الأولى:
في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى (16:00 س)
في قاعة عيسى قليبية :
النادي الاولمبي القليبي - بومهل البساتين (16:00 س)
في قاعة بوسالم :
المولدية الرياضية - النادي الرياضي بحمام الانف ( 16:00 س)

الأحد 7 جانفي

المجموعة الثانية
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالاتت صفاقس (16:00 س)
في القاعة العوينات سوسة :
النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد ( 16:00 س)
في قاعة البجاوي صفاقس:
النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي (16:00 س)


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