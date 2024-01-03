بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج والجولة التاسعة لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، والتي ستجري يومي السبت و الأحد القادمين:



السبت 6 جانفي





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المجموعة الأولى:

في قاعة الزواوي :

الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى (16:00 س)

في قاعة عيسى قليبية :

النادي الاولمبي القليبي - بومهل البساتين (16:00 س)

في قاعة بوسالم :

المولدية الرياضية - النادي الرياضي بحمام الانف ( 16:00 س)



الأحد 7 جانفي



المجموعة الثانية

في قاعة حمام الاغزاز

فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالاتت صفاقس (16:00 س)

في القاعة العوينات سوسة :

النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد ( 16:00 س)

في قاعة البجاوي صفاقس:

النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي (16:00 س)