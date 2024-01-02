القصرين: رفع 369 مخالفة اقتصادية إثر أكثر من 2250 زيارة رقابية خلال ديسمبر الفارط (المديرة الجهوية للتجارة)

أسفرت التدخّلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، طيلة شهر ديسمبر المنقضي، عن رفع 369 مخالفة اقتصادية اثر القيام بأكثر من 2250 زيارة ميدانية لمحلات البيع بالجملة والتفصيل والمطاعم والمخابز والأسواق الأسبوعية والبلدية، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.





وأوضحت البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات المذكورة شملت قطاعي المواد الغذائية والخضر وقطاع المرطبات، وتعلقت بالأساس بالترفيع في الأسعار، وغياب الفوترة، وإخفاء وإحتكار منتوجات والإخلال بتراتيب الدعم.



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وبيّنت، في ذات الإطار، أن المخالفات المرفوعة أفضت إلى حجز 3545 كلغ من البطاطا، و770 كلغ من الفارينة المدعمة لدى بعض الناشطين في قطاع المرطبات بصفة عشوائية، مع 412 لترا من الزيت النباتي المدعم، و100 لتر حليب نصف دسم، و339 كلغ من الفرينة والسكر مجهولي المصدر، إلى جانب 1.25 طنّا من السداري تم حجزها بصفة فعلية مع 25 طنا تم التفريط فيها من قبل تجار أعلاف وتم حجزها بصفة صورية.

وأكدت المسؤولة الجهوية أنه، تم خلال شهر ديسمبر 2023، العمل على ضمان تزويد الجهة بجلّ المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، خاصة منها المواد الأساسية والحساسة، وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية ومختلف المتدخلين، حيث تم ضخ 2020 طن فاصل 102 من السميد على مختلف تجار الجملة بكافة معتمديات الولاية مع تزويد شركات البيع بالجملة والتفصيل بـ204 أطنان من السكر المعلب الموجه للإستهلاك العائلي.

وبخصوص منتوج السكر، بيّنت البريكي أنّ موفى شهر ديسمبر المنقضي، الذي يكثر فيه الطلب على هذا المنتوج، شهد ضخ 39 طنا من السكر السائب على بعض تجار الجملة في جميع المعتمديات لتوزيعها على متساكني المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية وذلك تحت إشراف مصالح الإدارة الجهوية للتجارة،

وأضافت أنه تم أيضا تخصيص كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز للجهة قدرت بـ11 ألفا و700 لتر، تم توزيعها على المساحات التجارية والمغازات متعددة الأجنحة، تحت اشراف الإدارة الجهوية للتجارة، مشيرة الى أن نسبة تزوّد كافة مخابز الجهة بحصصها الشهرية من الفرينة المدعمة بلغت خلال شهر ديسمبر الفارط 100 بالمائة، علما أن الكمية التي دخلت للجهة في هذه المدة فاقت 19 ألف قنطار.