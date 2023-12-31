كأس أمم إفريقيا : المنتخب الموريتاني لكرة القدم يخوض تربصا تدريبيا بتونس

يخوض المنتخب الموريتاني لكرة القدم تربصا تدريبيا بتونس ابتداء من اليوم الأحد استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا في الكوت ديفوار، وذلك وفق الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.



ووفق الاتحاد الكروي الموريتاني، فإن المنتخب الذي يقوده المدرب القمري أمير عبدوا سيخوض هذا التربص بمدينة طبرقة.

كما سيجري مباراة ودية مع المنتخب التونسي يوم 6 جانفي القادم في ملعب حمادي العقربي برادس.



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وأشار المصدر إلى أن الحارس الرئيسي للمنتخب الموريتاني أبو بكر ديوب، سيغيب عنه خلال نهائيات ال(كان) وذلك إثر تعرضه لتمزق عضلي خلال التمارين بنواكشوط، ويعوضه الحارس امباكي انجياي.

ويلعب منتخب موريتانيا، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو.



وفي ما يلي قائمة ال27 لاعبا التي وجه لها المدرب امير عبدو الدعوة للمشاركة في نهائيات الكان //

حراسة المرمى: بابكر نياس، ناموري دياو، بابكر ديوب.

الدفاع: محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو.

الوسط: محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبد الله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد.

الهجوم: أبو بكر كامارا، وحميه الطنجي، وأباب إبنو با، وأبوبكاري كويتا، وسليمان آن، وأعمر سيدي بونا، وإدريسا تيام، وسليمان دوكارا.