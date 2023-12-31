كاس افريقيا للامم 2023 (الجزائر):" اللاعب عوار جاهز لنهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار" (بلماضي)

اوضح مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي اليوم الأحد أن لاعب الوسط الهجومي لجمعية روما (الدرجة الإيطالية الأولى)

حسام عوار الذي تعافى من إصابته, سيكون جاهزا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2023 (المؤجلة لـ 2024) المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري بكوت ديفوار.

وأكد بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب نيلسون مانديلا ببراقي قائلا " لقد تلقينا التقارير الطبية بحكم علاقاتي الطيبة مع ناديه. اللاعب جاهز, لقد تعافي وصحته تتحسن وهو جاهز للتدريب 100 بالمائة. صحيح انه يشكو من نقص المنافسة على غرار عناصر أخرى, وسنعمل كثيرا على هذا الجانب".

وكان عوار (25 سنة) الذي انتقل إلى جمعية روما خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الأخيرة, قد تعرض إلى تمزق عضلي يوم 14 ديسمبر الماضي خلال المباراة أمام فريق



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تيراسبول المولدافي (3-0) في اختتام مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي. منذ ذلك التاريخ, لم يستأنف اللاعب السابق لأولمبيك ليون (فرنسا) المنافسة حتى الآن.

وأضاف الناخب الوطني "كل اللاعبين المتواجدين في القائمة جاهزون للعب في الكان. وتضم القائمة الموسعة لـ50 لاعبا, الخزان الكامل للكرة الجزائرية, لذا يصعب الحصول

على اللاعبين الذين يملكون الوقت الكافي من اللعب مع أنديتهم".

من جهة أخرى, عبر المدرب الوطني عن سروره لعودة وسط الميدان لنادي آ سي ميلان (الدرجة الإيطالية الأولى) إسماعيل بن ناصر, الذي استأنف المنافسة يوم 2

ديسمبر بعد غياب دام ستة أشهر, بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.

وطمأن بلماضي يقول "لعب بن ناصر المباريات الثلاثة الأخيرة مع ميلان. أظن أنه قادر على لعب المباريات الثلاثة للدور الأول من المنافسة القارية", قبل أن يختم حديثه

" إذا وجهت الدعوة لبعض العناصر, معنى ذلك أنهم جاهزون. لقد فكرنا مليا على غرار المنتخبات الأخرى قبل ضبط القائمة. من الصعب جدا, العثور على لاعبين لهم

نفس الوقت من اللعب".

ويتواجد الفريق الوطني ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

ويستهل "الخضر" المنافسة يوم الاثنين 15 جانفي القادم بمواجهة أنغولا على ملعب السلام في بواكي (س21) قبل أن يواجه بوركينا فاسو يوم السبت 20 جانفي في

بواكي (س15) ثم موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي بنفس المدينة (س21).

ويتأهل إلى دور ثمن النهائي من المنافسة أول فريقين من كل مجموعة, بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.