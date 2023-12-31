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بطولة الكويت - هدف جديد لطه ياسين الخنيسي مع فريقه الكويت

Publié le Dimanche 31 Decembre 2023 - 11:31 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجل طه ياسين الخنيسي هدفا جديدا مع فريقه الكويت الكويتي في لقائه ضد نادي السالمية الذي دار امس السبت في اطار الجولة الثانية عشرة من البطولة الكويتية لكرة القدم والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وجاء هدف اللاعب الدولي التونسي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

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ويحتل فريق الكويت المركز الثالث في البطولة الكويتية برصيد 27 نقطة.

ويذكر ان المهاجم طه ياسين الخنيسي موجود ضمن القائمة النهائية التي اختارها جلال القادري مدرب المنتخب التونسي للمشاركة في كاس امم افريقيا "الكوت ديفوار 2023 +1 ".


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