قابس : محجوزات ومخالفات اقتصادية وصحية حصيلة عمل فرق الرقابة المشتركة

قامت الإدارة الجهوية للتجارة في إطار البرنامج الوطني الخصوصي لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة الذي انطلق يوم 15 ديسمبر 2023 وبالتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها وهيئة السلامة، بضبط برنامج يومي للتدخل تؤمنه 04 فرق مشتركة ويستهدف مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الحساسة والمدعمة.



وقد أفضى عمل هذه الفرق وفق ما أفاد بذلك اليوم لصحفي " وات " مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للتجارة إلى رفع 170 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية.

كما تم في الزيارات التي قامت بها الفرق المشتركة والتي بلغ عددها الجملي 1425 زيارة حجز 1190 كلغ من السكر المعلب والسائب و410 كلغ من مادة الفرينة المعلبة الرفيعة و1573 لترا من الحليب نصف الدسم و204 كلغ من الأرز التايلندي.



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كما حجزت هذه الفرق 240 كلغ من العجين الغذائي و1.5 طن من الخضر و30 طن من مادة ثاني آمونيا الفسفاط و500 كلغ من السداري.

من جهة أخرى وفي إطار البرنامج الوطني لترويج زيت الزيتون البكر المعلب في قوارير ذات 01 لتر بسعر تفاضلي قدره 15 د تولت المساحات التجارية منذ انطلاق البرنامج يوم 15 ديسمبر 2023 توزيع 26788 لترا.

كما تم تخصيص حصة استثنائية من السكر السائب وزن 50 كلغ الموجه للاستهلاك العائلي ودعم العرض بالمناطق الريفية والأحياء الشعبية بلغت 35.5 طنا وقد شرعت مصالح الديوان التونسي للتجارة في توزيعها منذ يوم 25 ديسمبر 2023 بالتنسيق مع مصالح الادارة الجهوية للتجارة بقابس والمعتمدين.