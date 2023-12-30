كرة اليد / قبل ملاقاة تونس وديا منتخب الجزائر يخوض دورة قطر الدولية

نهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد للأكابر أمام نظيره القطري بنتيجة 25-32 (الشوط الأول: 12-16), اليوم السبت بقاعة مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد بالدحيل, لحساب الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية الجارية بالدوحة في الفترة من 30 ديسمبر 2023 الى 2 جانفي 2024.

وسيخوض المنتخب الوطني الجزائري مباراة ثانية ضد العراق يوم غد الاحد 31 ديسمبر قبل أن يركن للراحة يوم الاثنين 1 جانفي 2024 على ان يواجه منتخب قطر مجددا يوم الثلاثاء 2 جانفي لحساب اللقاء الاخير في الدورة



وسيعود رفاق القائد مسعود بركوس بعدها إلى الجزائر قبل التوجه إلى تونس لإجراء تربص أخيربين 10 و 15 جانفي المقبل وذلك قبل المنافسة القارية حيث سيواجهون خلال تربص تونس منتخبي تونس وغينيا وديا.



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وخلال الموعد القاري الذي ستحتضنه بلاد "الفراعنة" يلعب الفريق الوطني الجزائري في المجموعة الثالثة بمعية المغرب الغابون و ليبيا. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى كأس الرئيس.



وسيمثل المنتخب المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا-2024 القارة السمراء في دورة كرة اليد للألعاب الأولمبية باريس-2024. فيما يخوض الطرف الثاني في النهائي دورة تدارك تأهيلية في شهر مارس المقبل.

أما المنتخبات الخمسة الأولى فستشارك في نهائيات كأس العالم-2025 المقررة بكل من كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويستعد منتخب الجزائر لنهائيات بطولة افريقيا للأمم المقررة من 17 الى 27 جانفي المقبل بمصر.