الرابطة 1 (الجولة 13): النتائج و الترتيب (حصيلة جزئية)

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الاولى

ملعب قفصة



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قوافل قفصة 1 غود سباور (63)

الاولمبي الباجي صفر

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي صفر

الملعب التونسي صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - مستقبل سليمان ( س 16 و30)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 24 12 7 3 2 18 10

2-النجم الساحلي 22 11 6 4 1 13 4

3-النادي الافريقي 18 10 5 3 2 12 7

4-الاولمبي الباجي 14 11 4 2 5 8 13

5-اتحاد بن قردان 12 11 3 3 5 8 11

6-قوافل قفصة 12 11 3 3 5 9 13

7- مستقبل سليمان 3 10 1 0 9 6 16



المجموعة الثانية

ملعب الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى صفر

اتحاد تطاوين 1 فابيان وينلاي (72)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 4 طيب بن زيتون (دق23 و دق69)/فراس العكرمي (دق51)/يوسف الفلاحي (دق63

نجم المتلوي 2 هاشم خليفة (30)/ احمد ولاد باهي (34)

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي ( س 16 و30د)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 28 10 9 1 0 17 3

2-الاتحاد المنستيري 25 10 8 1 1 21 7

3-النادي الصفاقسي 19 11 6 1 4 12 4

4-النادي البنزرتي 15 11 4 3 4 11 12

5-نجم المتلوي 9 11 2 3 6 10 19

--اتحاد تطاوين 9 12 2 3 7 6 17

7-مستقبل المرسى 2 11 0 2 9 3 18







