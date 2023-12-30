الرابطة 1 (الجولة 13): النتائج و الترتيب (حصيلة جزئية)

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
ملعب قفصة
المجموعة الاولى
ملعب قفصة
قوافل قفصة 1 غود سباور (63)
الاولمبي الباجي صفر
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي صفر
الملعب التونسي صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - مستقبل سليمان ( س 16 و30)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الملعب التونسي 24 12 7 3 2 18 10
2-النجم الساحلي 22 11 6 4 1 13 4
3-النادي الافريقي 18 10 5 3 2 12 7
4-الاولمبي الباجي 14 11 4 2 5 8 13
5-اتحاد بن قردان 12 11 3 3 5 8 11
6-قوافل قفصة 12 11 3 3 5 9 13
7- مستقبل سليمان 3 10 1 0 9 6 16
المجموعة الثانية
ملعب الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى صفر
اتحاد تطاوين 1 فابيان وينلاي (72)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 4 طيب بن زيتون (دق23 و دق69)/فراس العكرمي (دق51)/يوسف الفلاحي (دق63
نجم المتلوي 2 هاشم خليفة (30)/ احمد ولاد باهي (34)
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي ( س 16 و30د)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 28 10 9 1 0 17 3
2-الاتحاد المنستيري 25 10 8 1 1 21 7
3-النادي الصفاقسي 19 11 6 1 4 12 4
4-النادي البنزرتي 15 11 4 3 4 11 12
5-نجم المتلوي 9 11 2 3 6 10 19
--اتحاد تطاوين 9 12 2 3 7 6 17
7-مستقبل المرسى 2 11 0 2 9 3 18
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